Brand an A5-Raststätte: Fahrer fährt gegen Zapfanlage und stirbt

Weiterstadt. Ein Fahrzeug ist am Montagmorgen an der Raststätte Gräfenhausen Ost auf der Autobahn 5 gegen eine Zapfanlage gefahren und in Brand geraten. Der zunächst unbekannte Fahrer des Wagens starb bei dem Unfall, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Auch mehrere Zapfsäulen und ein weiteres Fahrzeug hätten Feuer gefangen. Die Feuerwehr war im Einsatz, Rauch war weithin zu sehen. Warum das Fahrzeug gegen die Tankanlage bei Weiterstadt krachte, sei noch unklar. Laut einer Zeugenaussage soll es mit hoher Geschwindigkeit dagegen gefahren sein, wie ein Sprecher weiter berichtete. Die Autobahn 5 musste in Richtung Norden für die Löscharbeiten voll gesperrt werden.

