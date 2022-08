Brand am Sportzentrum in Biblis - rund 15.000 Euro Sachschaden

Biblis. Rund 15 000 Euro Sachschaden sind bei einem Brand am späten Samstagabend auf dem Gelände des Sportzentrums "Pfaffenaue" in Biblis entstanden. Nach Angaben der Polizei hatte dort zunächst ein Mülleimer gebrannt. Das Feuer griff anschließend auf die Wand des Vereinsgebäudes über. Hierbei wurde neben der Hauswand auch die Elektronik des Gebäudes beschädigt sowie an einem Flaggenmast befindliche Fahnen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise an die Beamten unter der Rufnummer 06252/7060.

