Box zum Genießen statt Rettichfest

Schifferstadt. Rettich auch ohne Fest: Da auch in diesem Jahr das Schifferstadter Rettichfest der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, bieten die Vereine nun ein „Rettichfest-to-go“ an. Die Box zum Daheimfeiern enthält neben dem obligatorischen Bündel Schifferstadter Rettich auch ein Eichbaum-Bier mit Glas, ein Lebkuchenherz sowie ein Päckchen Wunderkerzen für das Feuerwerk zu Hause. Eine warme Grillspezialität gibt es beim Kauf dazu. Mit der Box für 19,90 Euro werden die Vereine unterstützt, die sonst auf dem Festplatz bewirten. Verkauft wird das Feierpaket am Freitag, 4. Juni, von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt sowie am Samstag, 5. Juni, von 11 bis 18 Uhr beim FSV13/23 (gemeinsam mit dem TTC Schifferstadt), bei der Freiwilligen Feuerwehr Schifferstadt, der Karnevalsgesellschaft Schlotte sowie dem MGV 1854. her

