  Boveristraße und Steg gesperrt

Mannheim. Seit dem 28. September laufen die Arbeiten des Neubaus eines barrierefreien Rad- und Fußgängerüberwegs in der Boveristraße (wir berichteten). Für die Montage von Gerüstkonsolen wird die Straße in den Nachtstunden vom 3. bis 5. März jeweils von 22 bis 5 Uhr komplett gesperrt. In den übrigen Stunden ist die Boveristraße wie bisher aus Richtung Waldhof befahrbar. Das teilte die Stadt mit.

Ab dem 5. bis einschließlich 9. März sperrt die Stadt zudem den Fußgängersteg jeweils zwischen 20 und 5 Uhr für Gerüstarbeiten voll. Während dieser Nachtstunden kann der Rad- und Fußverkehr die südlich liegende BBC-Brücke oder den Bahnübergang Zum Herrenried als Umleitung nutzen. Zwischen 6 und 20 Uhr ist der Übergang für Fußgängern und Radfahrern dann jeweils wieder nutzbar.

In dieser Woche beginnt auch die Sanierung der Fußgängerbrücke oberhalb der Gleise. Diese wird halbseitig in Angriff genommen, so dass die Fußgängerbrücke weiterhin für den Fuß- und Radverkehr zur Verfügung steht. Im Rahmen der Sanierung werden ein neues Geländer sowie eine neue Beleuchtung montiert und der Belag erneuert.