Boveristraße: Rad-Rampe wird am Mittwoch gesperrt

Mannheim. Der Neubau des barrierefreien Rad- und Fußgängerüberwegs in der Boveristraße läuft seit Ende September 2020. Für notwendige Montagearbeiten auf der Seite „Zielstraße“ muss der Rad- und Fußgängerüberweg nun am Mittwoch, 14. April, von 7 bis 17 Uhr gesperrt werden. In den übrigen Stunden sei die Brücke wie üblich nutzbar, teilt die Stadt mit. Für die Zeit der Bauarbeiten war im Dezember 2020 zur Querung der Bahnschienen zunächst eine provisorische Ersatztreppe errichtet worden. Doch die Stufen waren so steil, dass Fahrradfahrer kaum rauf oder runter kamen. Daraufhin hatten sich Verkehrsteilnehmer bei der Stadt beklagt, die Behelfstreppe wurde ausgetauscht.

