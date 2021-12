Boostern im Pfälzerwald

Neustadt. Die Impfaktion auf der Pfälzerwald-Verein-Hütte Hohe Loog geht weiter: Am Sonntag, 2., sowie am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Januar, sind jeweils von 11 bis 16 Uhr insgesamt 360 Termine für Booster-Impfungen gegen das Coronavirus zu vergeben. Im Einsatz ist ausschließlich der Impfstoff von Moderna, so dass sich nur Personen über 30 Jahre boostern lassen können. Eine Anmeldung ist erforderlich. Sie ist über die Homepage des Pfälzerwald-Vereins Hambach möglich: www.pwv-hambach.de.

Der Pfälzerwald-Verein Hambach und das Ärztenetz Neustadt organisieren die Impfaktion gemeinsam. Bereits am 18. und 19. Dezember hatte es eine Impfaktion dort gegeben. Die 200 Termine waren innerhalb weniger Stunden ausgebucht. Die Reaktion der Teilnehmer war überaus positiv. Auch entstand aufgrund des Anmeldesystems keine Warteschlange.

Das Hohe-Loog-Haus ist nur zu Fuß zu erreichen ab dem Parkplatz Hambacher Schloss in etwa einer Stunde und ab dem Parkplatz Hahnenschritt an der Kalmitstraße in etwa 30 Minuten. red