Bombenattrappe an Auto lässt Spezialkräfte anrücken

Landau. Eine Bombenattrappe an einem Auto hat am Freitag zu einem Polizeieinsatz bei Landau geführt. Der auffällige Gegenstand wurde offen sichtbar auf der Windschutzscheibe des Wagens in der Hauptstraße der Ortsgemeinde Bornheim platziert, berichtete die Polizei, die gegen 9 Uhr verständigt worden war. Bei der Konstruktion habe es sich um einen Wecker mit zwei roten Kabeln, die mit einer knetähnlichen Masse verbunden waren, gehandelt.

Der Gefahrenbereich wurde zunächst nach Rücksprache mit dem Landeskriminalamt in einem Radius von 20 Metern geräumt, hieß es weiter. Spezialkräfte rückten am frühen Mittag an und gaben nach Untersuchung des Gegenstands Entwarnung. Eine Gefahr ging von der Bombenattrappe nicht aus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat wurden aufgenommen.