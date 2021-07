Bombe in BASF-Werk gefunden

Ludwigshafen. Erst am Dienstag ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Ludwigshafen entschärft worden. Nun ist am Donnerstag ein ebenfalls 250 Kilogramm schweres Exemplar auf dem Gelände der BASF SE entdeckt worden. Wie das Chemieunternehmen mitteilt, handelt es sich um eine britische Fliegerbombe inklusive Zünder. Die Bombe sei gesichert worden. Eine Gefahr für Mitarbeiter und Bevölkerung bestehe nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Kriegsüberbleibsel war bei Kampfmittelsondierungsarbeiten im Werksteil Nord entdeckt worden. Gemeinsam mit dem Kampfmittelräumdienst des Landes Rheinland-Pfalz habe die BASF die notwendigen Maßnahmen für die Entschärfung der Bombe erarbeitet. Man habe entschieden, den Sprengkörper Ende August zu entschärfen. Dafür werde man eine Schutzpyramide aus Sandsäcken errichten. Die „Ramses“ genannte Konstruktion mit einer Kantenlänge von 25 Metern bestehe vor allem aus Sand. Das Innere der Pyramide ist durch ein Zugangsrohr erreichbar. Dort werde die Bombe entschärft, weil die Pyramide die Druckwelle einer möglichen Detonation abmildern könne. Laut BASF sind die zuständigen Behörden über den Fund informiert.

Ähnlicher Fund am Pesch-Haus

Im Werksteil Nord der BASF ist eine Bombe entdeckt worden. © BASF

Bei vorbereitenden Arbeiten zum Bau der Heinrich-Pesch-Siedlung in unmittelbarer Nähe des Pesch-Hauses war am Dienstagabend ebenfalls eine britische 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden (wir berichteten). Sämtliche Gebäude in einem Radius von 500 Metern waren vorsorglich geräumt worden. Der Kampfmittelräumdienst hatte die Weltkriegsbombe nach 22 Minuten um etwa 19.40 Uhr entschärft. sin