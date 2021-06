Böschungsbrand und Weichenstörung - Beeinträchtigungen auf Bahnstrecken in der Region

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar. Wegen eines Böschungsbrands zwischen Frankfurt und Darmstadt ist der Bahnverkehr in der Region beeinträchtigt. Wie die Bahn mitteilte, werden Züge zwischen Heidelberg und Frankfurt umgeleitet. Die Halte an den Bahnhöfen in Weinheim, Bensheim und Darmstadt entfallen vorerst. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen. Ein Busnotverkehr auf den Strecken der RE60, RB67 und RB68 sei für 17.40 Uhr geplant.

Auf der Strecke von Stuttgart nach Mannheim kommt es ebenfalls zu Beeinträchtigungen. Hier ist eine Weichenstörung der Grund dafür. Fernzüge in Richtung Mannheim und Heidelberg werden umgeleitet. Dadurch entstehen Verspätungen. Die Gegenrichtung soll nicht betroffen sein.