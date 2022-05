Böschungsbrand legt morgendlichen Bahnverkehr lahm

Weinheim. Der Bahnverkehr an der Weinheimer Bahntrasse Frankfurt – Heidelberg ist am frühen Samstagmorgen wegen eines Böschungsbrandes kurzzeitig gesperrt gewesen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Weinheim berichtet, ging kurz nach 5.30 Uhr der Alarm ein. Die Feuerwehr fuhr direkt zu der Einsatzstelle im Bereich hinter dem Fachmarktzentrum an der Bergstraße und der Mierendorfstraße. Die Deutsche Bahn war mit ihrem Notfallmangager ebenfalls vor Ort und sperrte während der Löschmaßnahmen den Bahnverkehr. Mit zwei Löschfahrzeugen brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle und löschte die dort brennenden Hecken. Der Einsatz dauerte eine Stunde, danach wurden die Schienen wieder freigegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1