BMW kracht auf A 5 in Leitplanke - Fahrer schwer verletzt

St. Leon-Rot. Bei einem Unfall auf der A5 ist ein 69-jähriger BMW-Fahrer in die Leitplanke gekracht und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Das Fahrzeug wurde mehrere Meter hoch durch die Luft geschleudert und landete schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unfall ereignete sich am Autobahnkreuz Walldorf, auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg an der Überleitung auf die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Diese Überleitung war für 45 Minuten voll gesperrt. Zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau bildete sich ein rund drei Kilometer langer Stau.

Die Hintergründe des Unfalls sind bisher unklar, könnten ersten Ermittlungen zu Folge jedoch medizinischer Ursache sein. Der Sachschaden liegt bei 80.000 Euro. Der Rettungsdienst brachte den schwerverletzten Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Auch die Feuerwehr war vor Ort, sie sicherte das vollelektrische Fahrzeug ab.