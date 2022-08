Blinker falsch gedeutet: Autofahrerin kollidiert mit Traktor in Schifferstadt

Schifferstadt. Ein Traktor und ein Auto sind am Donnerstag in Schifferstadt zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, befuhren beide eine Landstraße in Richtung Dannstadt-Schauernheim. Der 65-jährige Traktorfahrer wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Die gleichaltrige Autofahrerin deutete das Blinken, dass sie den Traktor überholen könne und kollidierte mit seinem Anhänger. Beide blieben unverletzt. Das Auto der 65-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.500 Euro. Für die Unfallaufnahme war die L454 in beide Richtungen voll gesperrt gewesen.

