Blaue Adria bei Altrip

Bei Altrip liegt eine Reihe von Seen. Das gesamte Naherholungsgebiet umfasst eine Fläche von 35 Hektar. Strände mit kleinen Dünen umrahmen die Blaue Adria, den größten der Seen, und bieten Platz zum Sonnenbaden und Spielen. Hohe Baumreihen sorgen für genügend Schattenplätze. Sandige Landzungen unterteilen die weite Wasserfläche in flache Badebuchten – toll für Kinder. Die Wasserqualität wird regelmäßig überprüft. Wer mag, kann zum nahe gelegenen Jägerweiher (Achtung, hier geht es steiler ins Wasser!) und dem Neuhofener Altrhein wandern und dort in die Fluten springen.

Fakten: Tiefe: 10 m, Fläche 20 ha

Preise: Der See kostet keinen Eintritt, Parkplätze sind jedoch gebührenpflichtig