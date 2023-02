Bistum Speyer will Klimaneutralität erreichen

Am Samstag haben sich mehr als 100 Mitglieder der Diözesanversammlung des Bistums Speyer im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen unter anderem darüber ausgetauscht, wie man Klimaschutz in den eigenen Reihen weiterentwickeln kann. Das vergleichsweise junge basisdemokratische Gremium berät unter anderem Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Generalvikar Markus Magin legte für mehrere Aufgabenbereiche

...