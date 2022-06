Bistum Speyer verliert rund 13.800 Mitglieder

Mainz. Die Zahl der Kirchenaustritte im Bistum Speyer bleibt weiter hoch. Nach der am Montag veröffentlichten Jahresstatistik für 2021 haben insgesamt 7579 Menschen (5275 im Vorjahr) die katholische Kirche in der Pfalz und im Saarpfalzkreis verlassen. Den Austritten standen 107 Wiederaufnahmen und 36 Eintritte in die katholische Kirche gegenüber. Insgesamt ging die Mitgliederzahl um rund 13 800 Personen (minus 2,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2020) zurück. Zugleich stieg jedoch die Zahl der Taufen, Erstkommunionen und Firmungen in Bistum mit seinen rund 483 000 Mitgliedern wieder an.

„Es macht mich traurig, die neue Jahresstatistik zu sehen“, sagte der neue Generalvikar Markus Magin. „Die Zahlen zeigen deutlich, dass viele Menschen eine innere Bindung an die Kirche verloren haben und nun auch die äußeren Bindungen kappen.“ Die katholische Kirche müsse deshalb „die eingeschlagenen Wege der Erneuerung, zu dem ausdrücklich eine konsequente Aufarbeitung des Missbrauchs gehört, entschieden weitergehen“.

Höhere Zahl an Taufen

Nur so könne diese etwas von der Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, die sie brauche, um die Botschaft des Evangeliums überzeugend verkünden zu können, fügte Magin hinzu. Die Kirche sei nicht nur erneuerungsbedürftig, sondern auch erneuerungsfähig durch ihre engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen, machte der Generalvikar deutlich.

Im Bistum Speyer wurden den Angaben zufolge im Jahr 2021 rund 2450 Kinder getauft (1700 im Vorjahr), und rund 3000 Kinder feierten ihre Erstkommunion (2700 im Vorjahr). Die Zahl der Firmungen stieg demnach von rund 800 im Jahr 2020 auf rund 2900 im Jahr 2021.

Im ersten Coronajahr waren viele Taufen, Erstkommunionen und Firmungen aufgrund der Beschränkungen abgesagt worden. Die Zahl der Bestattungen stieg im vergangenen Jahr 2021 mit 6359 leicht an (6181 im Jahr 2020). Der Zahl der Gottesdienstbesucher ging noch einmal zurück und lag bei 2,7 Prozent (4,6 Prozent im Jahr 2020).

Insgesamt 70 Pfarreien

Die katholische Kirche in Deutschland hat im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Mitglieder verloren, davon fast 360 000 durch Austritt. Sie zählte zum Stichtag 31. Dezember in ihren 27 Bistümern rund 21,6 Millionen Kirchenmitglieder. Das Bistum Speyer umfasst den pfälzischen Teil des Regierungsbezirks Rheinhessen-Pfalz (im Land Rheinland-Pfalz) und den Saarpfalz-Kreis (im Saarland). Das Gebiet der Diözese ist 5893 Quadratkilometer groß – von den 1,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Region sind knapp 500 000 katholisch. Die Einteilung des Bistums umfasst zehn Dekanate, insgesamt gibt es 70 Pfarreien mit Gemeinden und kirchlichen Gemeinschaften.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hatte die Zahl ihrer Kirchenaustritte – anders als in den vergangenen Jahren – schon früher als die DBK im März vorgestellt und rund 280 000 Kirchenaustritte gemeldet. Insgesamt waren 2021 knapp 41,4 Millionen Menschen katholisch oder evangelisch, wie die Statistik der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zeigen.