Bischof Wiesemann positiv auf Corona getestet

Speyer. Bischof Karl-Heinz Wiesemann ist positiv auf Corona getestet worden. Er sei aktuell in einer guten Verfassung mit nur leichten Symptomen, teilte die Bischöfliche Pressestelle mit. Öffentliche Termine in den kommenden Tagen wurden jedoch abgesagt. Der Bischof habe sich in Quarantäne begeben und führe seine Amtsgeschäfte von zuhause aus weiter, hieß es weiter.

Auch Weihbischof Otto Georgens ist positiv auf Corona getestet worden und hat sich in Quarantäne begeben. Der Weihbischof hat seine Termine in dieser Woche abgesagt, ebenso die Firmtermine am Wochenende. Auch bei ihm hat die Ansteckung zu leichten Symptomen geführt.

