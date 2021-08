Der Speyerer Bischof Wiesemann wird - wie im Frühjahr angekündigt - Anfang September seine Arbeit wieder aufnehmen. Das hat auf Anfrage Markus Herr, Pressesprecher des Bistums, mitgeteilt. Zum Gesundheitszustand machte Herr dabei keine Angaben. Der Bischof werde sich wohl noch in dieser Woche mit einem Schreiben an die Öffentlichkeit wenden. Entsprechendes sei in Vorbereitung.

