Speyer. Der erkrankte Speyrer Bischof Karl-Heinz Wiesemann wird in der Karwoche nicht an seinen Amtssitz zurückkehren. Das hat die Pressestelle des Bistums am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Der Klinikaufenthalt Wiesemanns war ursprünglich für acht Wochen geplant. Das hätte bedeutet, dass der Bischof die Gottesdienste in der Karwoche beginnend mit dem Palmsonntag wieder hätte feiern können. Auf ärztliches Anraten wird die Auszeit nun länger andauern. Über den genauen Zeitraum wurde nichts bekannt. Weihbischof Otto Georgens und Generalvikar Andreas Sturm sollen die Gottesdienste in der Karwoche feiern. Alles Weitere kläre sich nach der Rückkehr Wiesemanns.

Der Bischof hatte im Januar anlässlich der Diözesanversammlung gesagt, dass er schon länger gesundheitlich angeschlagen sei. Einen direkten Zusammenhang mit der Diskussion über sexuellen Missbrauch im Bistum Speyer hatte der Bischof nicht hergestellt, aber in den Wochen zuvor immer wieder durchblicken lassen, dass ihm die Vorgänge sehr nahe gingen. Während Wiesemann krank ist, läuft innerhalb und außerhalb der Katholischen Kirche in Deutschland eine intensive Debatte um den Umgang mit Missbrauch durch Kleriker in den vergangenen Jahrzehnten. sal (Bild: dpa)