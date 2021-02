Speyer. Wie schwierig die Lage für das Bistum Speyer angesichts von Missbrauchsskandal (wir berichteten mehrfach ausführlich) und überdies geringeren Einnahmen bei der Kirchensteuer ist, wurde am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz der Kirchenführung in der Domstadt überdeutlich. Weitere finanzielle Einschränkungen sind nach einem Blick auf den Haushaltsplan unumgänglich, konstatierte unter anderem Generalvikar Andreas Sturm beim digitalen Treffen vor Journalisten. In nackten Zahlen handelt es sich bis zum Jahr 2023 um eine Summe von 24 Millionen Euro, davon bereits 6,4 Millionen im bevorstehenden Jahr. Leidtragende sind demnach zunächst die Kirchengemeinden, die fünf Prozent weniger Zuweisungen aus Speyer erhalten.

Blick vom Altar in den Kirchenraum des Speyerer Doms: Predigen hier eines Tages verheiratete Priester? © Klaus Venus

AdUnit urban-intext1

Weitere Einsparungen entfallen auf „Sachkosten“ im Bereich des Bistums, wie Finanzchef Jörg Lang am Mittwoch ausführte. Voraussichtlich 15,9 Millionen Euro wird das Bistum in diesem Jahr weniger aus Kirchensteuermitteln einnehmen. Waren es zuletzt noch gut 130 Millionen Euro, so beläuft sich der neue Betrag auf 116,7 Millionen Euro im Bistum, das mehr als 500 000 Christen in Rheinland-Pfalz und im Saarland beheimatet. Mindestens eben so schwer wiegt der Verlust an Glaubwürdigkeit in die Institution Kirche.

Vertrauen in Kirche erschüttert

Die im Bistum Speyer bekanntgewordenen Vorwürfe des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen haben nach den Worten des Speyerer Bischofs Karl-Heinz Wiesemann das Vertrauen in seine Organisation schwer erschüttert. Mit der Einrichtung eines Betroffenenbeirats und einer unabhängigen Kommission wolle das Bistum die Aufarbeitung und Prävention von sexuellem Missbrauch „jetzt wirklich mit allen Kräften angehen“, versicherte Wiesemann. Eine „neue Kultur der Achtsamkeit“ sei nötig. Wie genau ein Kulturwandel aussehen und vollzogen werden kann, blieb indessen offen.

Elf weitere von Missbrauch Betroffene haben sich in den vergangenen Wochen bei den beiden Missbrauchsbeauftragten gemeldet, ergänzte Generalvikar Andreas Sturm. Weitere Erkenntnisse im Fall des früheren verstorbenen Generalvikars und obersten Juristen des Bistums, Prälat Rudolf Motzenbäcker, gebe es bisher nicht. Diesem werfen drei Männer sexuellen Missbrauch vor, einer von ihnen spricht – wie berichtet – von systematischem Missbrauch in einem ehemaligen, von Nonnen geführten, Speyerer Kinderheim.

AdUnit urban-intext2

Durch den Missbrauchsskandal rechne das Bistum mit weiteren Kirchenaustritten, sagte Sturm. 36 Verdachtsfälle seien dem Bistum im vergangenen Jahr gemeldet worden. Die offene Aufarbeitung von Missbrauchsfällen und eine gute Präventionsarbeit seien zentral wichtig für die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche, sagte Bernhard Scholten als Mitglied der Aufarbeitungskommission. Diese wolle bis Ostern ihre Arbeit aufnehmen, sagte der Psychologe und ehemalige Abteilungsleiter im rheinland-pfälzischen Sozialministerium. Die Kommission benötige eine eigene Geschäftsstelle und müsse mit anderen Institutionen und Juristen zusammenarbeiten. Die jetzige regionale Praxis mit unabhängigen Missbrauchsbeauftragten verteidigte Wiesemann. Man müsse darüber nachdenken, ob es mehr Personen gebe, die diese Arbeit verrichteten. Die Kirche müsse erkennen, dass nicht nur Einzeltäter für Missbrauch verantwortlich seien, sondern dass kirchliche Strukturen diesen förderten, sagte Scholten.

„Schockstarre überwinden“

Bischof Wiesemann machte indes deutlich, dass der Zölibat, die Ehelosigkeit von Priestern, „keinen Automatismus für Missbrauch“ begründe. Die Abschaffung des Zölibats stehe in der katholischen Kirche nicht zur Diskussion. Dennoch müsse über die Aufhebung des Pflichtzölibats und die Priesterweihe von Verheirateten nachgedacht werden. Mit der Mitte Januar gestarteten Präventionsinitiative „Sicherer Ort Kirche“ gegen Missbrauch wolle das Bistum seine „Schockstarre“ überwinden und konsequent handeln, ergänzte Sturm.

AdUnit urban-intext3

Das Bistum wolle mehr Laien an Leitungsaufgaben beteiligen und demokratisch-synodale Strukturen fördern, so Wiesemann. Er lasse sich gerne in gemeinsame Entscheidungsprozesse einbinden, doch setze das Bischofsamt als höchstes Leitungsamt auch Grenzen. mit epd