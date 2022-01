Bis zu 2,79 Promille Restalkohol: Polizei stoppt Lkw-Fahrer

Rhein-Neckar. Mit Restalkohol-Werten bis zu 2,79 Promille wollten sich fünf Lkw-Fahrer mit ihren Fahrzeugen gerade auf den Weg machen - die Polizei hat sie jedoch am Sonntagabend bei Kontrollen auf den Rastanlagen Pfälzer Weinstraße Ost und West an der A65 aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, seien insgesamt 24 Lastwagen und deren Fahrer kontrolliert worden. Fünf ausländische Fahrer und ihre Gespanne mussten stehen bleiben, da bei ihnen die Rest-Alkoholwerte in teils hohen Bereichen lagen. Fahrzeugschlüssel und Führerscheine werden erst wieder ausgehändigt bei vollständiger Nüchternheit, hieß es weiter.

