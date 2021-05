Bis Dienstag keine Corona-Schnelltests in Lobdengauhalle

Ladenburg. Am Montag, 3. Mai, werden in der Lobdengauhalle ausnahmsweise keine Corona-Schnelltests angeboten. Das teilte die Verwaltung mit. An diesem Tag wird die Halle für das Kommunale Impfzentrum benötigt, bei dem in ihrer Mobilität eingeschränkte Bürger über 70 Jahre immunisiert werden. Ab Mittwoch, 5. Mai, besteht das Angebot eines kostenlosen Corona-Schnelltests dann wieder wie gewohnt montags, mittwochs und freitags von 7 bis 15 Uhr.

