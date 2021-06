Binsfeldsee: 69-Jähriger nach Streit in FKK-Bereich verletzt

Speyer. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Mittwoch im FKK-Bereich des Binsfeldsees gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gab es zunächst eine lautstarke Diskussion zwischen einem 50-jährigen und einem 69-jährigen Mann, die in Handgreiflichkeiten endete: Der 69-Jährige schubste den 50-Jährigen, wodurch dieser in eine Böschung hinunter stürzte. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen im Mundbereich, am Unterarm und am Bein.

Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Da sich der 50-Jährige auch im Beisein der Beamten nicht beruhigte, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen.

Diebstahl

Am nahegelegenen Sandstrand des Binsfeldes wurde einem 24-jährigen Mann aus Speyer während seines Aufenthaltes eine mitgeführte Umhängetasche entwendet, als dieser kurz abgelenkt war. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Wertsachen niemals unbeobachtet lassen und nicht notwendige Sachen beim Strandbesuch zu Hause zu lassen.

