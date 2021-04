Ein 28-Jähriger ist am Montagvormittag einem betrügerischen Uhrenverkäufer in Weinheim aufgesessen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, kaufte das Opfer dem Unbekannten mehrere minderwertige Uhren zum völlig überteuerten Preis von 600 Euro ab. Der Täter hatte den 28-Jährigen angesprochen, als dieser in einem Firmenfahrzeug an einer Ampel anhalten musste, und sich als vermeintlicher Kunde

...