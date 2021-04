Bilanz zum "Speedmarathon" in der Region: Jeder zehnte zu schnell unterwegs

Rhein-Neckar. Bei Raserkontrollen am Mittwoch hat die Polizei in Baden-Württemberg mehr als 192 000 Fahrzeuge kontrolliert. Auf 287 Fahrer wartet nun ein Fahrverbot. Diese Bilanz des 24 Stunden dauernden «Speedmarathons» hat das Innenministerium am Donnerstag in Stuttgart veröffentlicht.

An rund 410 Messstellen wurden Fahrzeuge im Südwesten am Aktionstag vom europaweiten Polizeinetzwerk „European Roads Policing Network“ (Roadpol) kontrolliert. Darunter waren auch 25 Stellen in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Hier wurden beim "Speedmarathon" insgesamt 8283 Fahrer gemessen, wie das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag mitteilte. 855 von ihnen fuhren schneller als erlaubt - rund 10 Prozent also. Die Polizei sprach 521 Verwarnungen aus und leitete 334 Bußgeldverfahren ein, aus denen 56 Fahrverbote resultierten. Der höchste Geschwindigkeit wurde mit 170 km/h gemessen bei erlaubten 120 km/h auf der B 39 in Höhe der Ausfahrt Hockenheim-Mitte. Bei dem überwiegenden Teil der Kontrollen hielt die Polizei die Raser direkt an. Kontrolliert wurde hauptsächlich an Stellen, an denen sich schwere Unfälle durch zu schnelles Fahren in der Vergangenheit häuften.

Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz zog Bilanz: In der Vorder- und Südpfalz wurden bei der Aktion 520 Geschwindigkeitsverstöße an 13 Kontrollstellen festgestellt.

Manche Kontrolle überraschend

Der „Speedmarathon“ brachte in der Region auch Unerwartetes hervor. So fiel bei einer Kontrolle in Schifferstadt in Rheinland-Pfalz ein Fahrzeug auf, das ein Kennzeichen aus Pappe trug und mit einem Reichsadler-„Siegel“ versehen war, angeblich ausgestellt von einem Amt in Preußen. Die 52-jährige Fahrerin, die vermutlich den Reichsbürgern zuzuordnen ist, zeigte den Beamten außerdem einen verfälschten Sozialversicherungsausweis.

Im Landkreis Germersheim wollte ein Traktorfahrer die Kontrollstelle beim Vorbeifahren mit dem Handy in der Hand filmen – ein Verstoß, der mit einem Bußgeld geahndet wurde.

Weniger Unfallopfer als Ziel

Das Ziel der europaweiten "Speedmarathons" ist es, die Zahl der Unfallopfer senken. Raserei ist nach wie vor die Hauptunfallursache Nummer eins für tödliche Verkehrsunfälle, so Innenminister Thomas Strobl (CDU). Im vergangenen Jahr hätten 131 Menschen ihr Leben verloren, weil Fahrer zu schnell unterwegs gewesen seien.

Auch das Polizeipräsidium Mannheim vermeldet in seiner Unfallstatistik für das Vorjahr drei Tote in diesem Zusammenhang. 126 Unfälle gab es 2020 in der Quadratestadt insgesamt, die auf zu schnelles Fahren zurückgehen. 19 Personen wurden dabei schwer, 52 leicht verletzt.

