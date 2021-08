Speyer. Bei einer Fahrradkontrolle in der Wormser Landstraße sind am frühen Montagabend vermehrt Radfahrer aufgefallen, die auf der falschen Straßenseite unterwegs waren. Wie die Polizei mitteilte, betraf dies im Zeitraum von 19 bis 20 Uhr zehn Radfahrer und Radfahrerinnen. Eine davon nutze zudem das Handy während der Fahrt. Die Polizei appelliert an die Einhaltung der Verkehrsregeln, um Unfalle vermeiden zu können.

