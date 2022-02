Bilanz nach Corona-Demos in der Region: Angriff auf Polizisten in Heidelberg

Rhein-Neckar. Am vergangenen Montag haben erneut Tausende Menschen in der Region gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie demonstriert. Nach Angaben der Polizei wurden im Rhein-Neckar-Kreis etwa 3.250 sogenannte „Montagsspaziergänger“ und 260 Gegendemonstranten in 19 Städten und Gemeinden gezählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Mannheim zogen kurz nach 18 Uhr rund 1.000 Personen im Rahmen einer angemeldeten Demonstration vom Marktplatz über den Jungbusch, die Planken und am Wasserturm vorbei in die Bismarckstraße, wo im Ehrenhof des Schlosses eine Abschlussrede gehalten wurde. An dieser nahmen rund 800 Menschen teil. Die Demonstration war laut Polizei kurz nach 20.30 Uhr beendet.

Corona in der Region Mannheimer Morgen Plus-Artikel Aktuelle Zahlen Coronavirus aktuell: Fallzahlen aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Main-Tauber-Kreis Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Täglich aktualisierte Grafiken Coronavirus in Mannheim: Fallzahlen, Sieben-Tage-Inzidenz und Impfungen Mehr erfahren Das Wichtigste auf einen Blick Die aktuelle Corona-Lage im Liveblog Mehr erfahren

In Heidelberg zogen etwa 400 Personen durch die Altstadt, von denen zwei Personen von der Polizei als Leiter der Demonstration ausgemacht werden konnten. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt. Zudem soll einer der Verdächtigten ein Messer und Drogen bei sich getragen haben. Das Verfahren gegen ihn wird ausgeweitet. Ein anderer Teilnehmer der Demonstration soll Polizeibeamte angegriffen haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Zeitgleich zählte die Polizei etwa 70 Gegendemonstranten im Stadtbereich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Rhein-Pfalz-Kreis sollen nach polizeilichen Angaben rund 1630 Personen an nicht angemeldeten Veranstaltungen teilgenommen haben. So waren unter anderem in Landau 260, in Haßloch 150, in Ludwigshafen 82 und in Neustadt 120 Personen unterwegs. Insgesamt wurden gegen 26 Personen Verfahren eingeleitet, da diese sich trotz mehrerer Aufforderungen nicht an die Maskenpflicht gehalten hatten. Fünf Personen wurde ein Platzverweis erteilt.

In Bad Dürkheim nahmen rund 270 Kritiker der Corona-Maßnahmen an einer angemeldeten Demonstration teil. Bei angemeldeten Gegenversammlungen in Bad Dürkheim, Bellheim, Deidesheim, Freinsheim und Grünstadt versammelten sich insgesamt 300 Personen.