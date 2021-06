Bienenstöcke geöffnet und beschädigt - Zeugen gesucht

Eberbach. Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Montag an einem Hang im Lindenweg in Eberbach drei Bienenstöcke geöffnet. Dadurch regnete es in die Bienenvölker, sodass diese beschädigt wurden. Ob die Täter an die Honigwaben gelangen wollten und hierbei von den Bienen vertrieben wurden, ist nach Angaben der Polizei nicht geklärt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

