Biberdamm in Ladenburg geräumt

Ladenburg. Ein Biberdamm am Kandelbach in Ladenburg ist am Vormittag entfernt worden. Grund dafür ist laut der Stadt Ladenburg, dass der Damm nicht mehr durch Biber gepflegt wird und dass nachkommende Biberratten eine Böschung unterhöhlt hätten. Dadurch habe die Gefahr eines Abrutschens bestanden.

Bereits in der Vergangenheit waren die Biber in Ladenburg ein Thema. Anfang des Jahres hatte die Stadt bereits Teile eines Damms entfernt, aber nicht das örtliche Bibermanagement informiert, das daraufhin Anzeige gestellt hatte. Biber stehen unter Schutz, daher muss jeder Eingriff sorgfältig abgeklärt werden. Die Stadt Ladenburg bietet unter anderem Führungen zum Flussbewohner an.