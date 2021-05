BGH weist Klage gegen TV-Missbrauchsdrama über Odenwaldschule ab

Karlsruhe. Ein ehemaliger Schüler der Odenwaldschule ist im Streit um eine Verfilmung des Missbrauchsskandals auch am Bundesgerichtshof gescheitert. Die Karlsruher Richter wiesen seine Unterlassungsklage gegen die weitere Verbreitung von Szenen aus dem Film "Die Auserwählten" am Dienstag ab (Az.: VI ZR 441/19). Er hatte es als unzulässigen Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht gewertet, dass er als Vorbild für die zentrale Filmfigur zu erkennen sei.

Weil der Kläger selbst seine Geschichte schon öffentlich gemacht hatte, sei das Persönlichkeitsrecht nicht so stark betroffen, dass die Kunst- und Filmfreiheit dahinter zurücktreten müsste, entschied der sechste Zivilsenat. Auch könne sich der Mann nicht auf sein Recht am eigenen Bild stützen. Das ginge nur, "wenn der täuschend echte Eindruck erweckt wird, es handele sich um die dargestellte Person selbst". Das könne etwa beim Einsatz eines Doppelgängers der Fall sein oder bei einer nachgestellten berühmten Szene oder Fotografie.

Der BGH stützte damit die Entscheidungen der Vorinstanzen, dem Landgericht Hamburg und dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg.