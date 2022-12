Bewohner verstirbt bei Hausbrand in Herxheim - Obduktion angeordnet

Herxheim. In einem brennenden Haus in Herxheim bei Landau ist ein 64-Jähriger am Freitagabend tot aufgefunden worden. Eine Obduktion des Leichnams soll Aufschluss über die genaue Todesursache bringen, teilte die Polizei am Montag mit. Dadurch soll geklärt werden, ob der Bewohner durch das Feuer starb oder möglicherweise schon vorher tot war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau wird ein Gutachter zur Ermittlung der Brandursache eingesetzt.

Das Einfamilienhaus ist bei dem Feuer stark beschädigt worden. Ersten Ermittlungen zu Folge beläuft sich der Schaden in Höhe von 750.000 Euro. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.