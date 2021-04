Bewölkt, vereinzelt Schauer - Warnung vor Windböen

Rhein-Neckar. Am Donnerstag ist es in der Metropolregion zunächst bewölkt und es kann regnen. Nach Nordwesten hin ist in der zweiten Tageshälfte mit Wolkenauflockerung zu rechnen. Vereinzelt gibt es noch Schauer. Die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 19 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie für den Rhein-Neckar-Kreis, den Rhein-Pfalz-Kreis und den Kreis Bergstraße vor Windböen. Die Warnung gilt bis voraussichtlich Donnerstag, 20 Uhr.