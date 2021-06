Bewölkt und Schauer - später Gewitter möglich

Rhein-Neckar. Am Mittwoch ist es in der Metropolregion wechselnd bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf kann es immer wieder zu Schauern kommen. Später dann auch Gewitter. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 21 Grad.

Die geballten Gewitter der vergangenen Tage sind nach Ansicht des Meteorologen Uwe Schickedanz eine Folge des Klimawandels. Die Unwetter passten in das Bild, das Klimaforscher zeichnen, mit sommerlicher Abwechslung zwischen Dürre und Starkregen-Ereignissen, sagte der Leiter des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In den vergangenen Tagen waren wiederholt Unwetter über Baden-Württemberg hinweggezogen und hatten hohen Schaden verursacht. Auch in der Nacht zum Dienstag stürzten Bäume um, Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll. Landesweit waren nach Angaben des Innenministeriums rund 4000 Einsatzkräfte im Einsatz, bei der Polizei im Land gingen rund 1100 Notrufe ein. (mit dpa)