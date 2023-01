Rhein-Neckar. Am Freitag ist es in der Metropolregion meist stark bewölkt. Dazu kann es örtlich auch schneien, in tieferen Lagen auch Schneeregen möglich. Es kann glatt werden. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 3 Grad. DAzu weht ein schwacher Wind aus nordöstlicher Richtung.

