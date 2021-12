Region. Die Sonne zeigt sich zum Start in die neue Woche in Mannheim nur vereinzelt. Im Laufe des Tages verziehen sich die Wolken nur bedingt. Dafür bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen fünf Grad am Tag und voraussichtlich einem Grad in der Nacht. Zum Dienstag hin wird es in der ganzen Region heiterer, dann zeigt sich auch die Sonne und wärmt auf bis zu sieben Grad.

