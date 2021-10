Bewaffneter Überfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Römerberg. Zwei Unbekannte haben am späten Montagabend eine Tankstelle in Römerberg überfallen. Nach Angaben der Polizei betraten sie gegen 21.20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Germersheimer Straße und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe vom Kassierer Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Der Kassierer blieb unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von der Polizei werden die beiden Männer wie folgt beschrieben: Einer der Täter soll rund 1,70 Meter groß sein; er war bekleidet mit blauer Jeans, grauem Pullover und hatte weiße Turnschuhe an. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Maske und Arbeitshandschuhe. Der zweite Mann soll 1,80 Meter groß gewesen sein; bekleidet mit grüner Hose, schwarzem Kapuzenpulli und hatte schwarze Adidas-Schuhe an. Er war maskiert und trug ebenfalls Arbeitshandschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.