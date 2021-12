Bewaffneter Überfall auf Tankstelle scheitert

Nußloch. Ein unbekannter Mann hat versucht, in Nußloch eine Tankstelle zu überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde dabei eine allein anwesende Angestellte der Tankstelle in der Hauptstraße bereits am Sonntagabend mit einer schwarzen Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Aufgrund des gesicherten Kassensystems scheiterte das Vorhaben des Mannes jedoch. Ohne Beute suchte er im Anschluss das Weite.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Auswertung der sichergestellten Spuren dauerten laut Polizei zunächst an. Hinweise nimmt die Behörde unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.