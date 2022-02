Bewaffneter Überfall auf Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Speyer. Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Mittwochabend einen Supermarkt in der Dudenhofer Straße in Speyer überfallen. Nach Angaben der Polizei stellte sich der Unbekannte gegen 21.15 Uhr an der Kasse des Marktes an und legte einige Gegenstände auf das Kassenband. Als er zahlen sollte, zog er eine Pistole aus seiner Jacke und forderte Geld von der Kassiererin. Nachdem sie ihm das Geld aus der Kasse aushändigte, steckte der Mann sowohl das Geld als auch die Gegenstände auf dem Laufband in einen Stoffbeutel und flüchtete in unbekannte Richtung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unbekannte wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 18 bis 20 Jahre alt, rund 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkle kurze Haare und sprach mit pfälzischem Dialekt. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Sneaker sowie eine weiße FFP2-Maske. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.