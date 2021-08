Bewaffneter Überfall auf Spaziergänger - Polizei fahndet nach Pärchen

Sinsheim. Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Spaziergänger fahndet die Polizei in Sinsheim am Montagnachmittag nach einem flüchtigen Pärchen. Wie die Beamten mitteilten, soll war der ältere Mann gegen 15.15 Uhr im Schwimmbadweg unterwegs, als er von dem Pärchen angesprochen, sodann mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert wurde, sein Bargeld herauszugeben. Zur Untermauerung ihrer Forderung soll einer der beiden mit der Waffe einmal in die Luft geschossen haben. Mit dem Geldbeutel des Opfers flüchtete das Pärchen in Richtung der Sinsheimer Innenstadt. Eine Beschreibung der Verdächtigen liegt noch nicht vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen des Vorfalls, vor allem ein weiteres Paar, das den Raub beobachtet haben soll, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744444 oder 07261/6900 bei der Polizei zu melden.