Bewaffneter Überfall auf Raumausstatter

St. Leon-Rot. Mit einem Messer haben zwei Täter am Mittwochnachmittag einen Raumausstatter in St. Leon-Rot überfallen. Kurz vor 16 Uhr betrat das Duo nach Polizeiangaben das Geschäft in der Marktstraße und forderte unter Vorhalt des Messers Bargeld von einer Angestellten. Jedoch waren sie erfolglos und flüchteten mit leeren Händen in zunächst unbekannte Richtung.

Zehen Streifenwagenbesatzungen fahndeten im Anschluss an der Tat nach den beiden. Rund eine halbe Stunde später wurden die Beamtinnen und Beamten dank eines Zeugenhinweises offenbar fündig. In einem Feldgebiet wurden zwei Verdächtige, auf die die Täterbeschreibungen passten, festgenommen. Dabei wurde in unmittelbarer Nähe die Tatwaffe aufgefunden.

Die Ermittlungen zum Überfall wurden aufgenommen.