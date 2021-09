Bewaffneter Überfall auf Imbiss - Täter flüchtet ohne Beute

Dudenhofen. Ein bewaffneter Mann hat am Dienstagabend einen Imbiss in Dudenhofen überfallen. Wie die Polizei mitteilte, forderte der Unbekannte eine Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihm den Inhalt der Kasse zu übergeben. Als eine weitere Person aus dem Küchenbereich in den Laden trat, flüchtete der Täter ohne Beute.

Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, blaue Oberbekleidung, dunkle Jeans, kurze schwarze Haare, dunkelbraune Augen und dunkler Dreitagebart. Der Täter habe eine Stoffmaske getragen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.