Bewaffneter Überfall auf Bürstadter Tankstelle

Bürstadt. Weil sie eine Tankstelle betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld gefordert haben, sind zwei Männer im Alter von 24 und 22 Jahren am Dienstagabend festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei sollen die Täter die Tankstelle in der Bürstadter Nibelungenstraße gegen 20.45 Uhr betreten haben. Weil der 24-jährige Tankstellen-Angestellte der Forderung nicht sofort nachkam, ließ das Täterduo von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute. Einer von ihnen konnte dank der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei festgenommen werden. Sein Komplize konnte im Zuge der weiteren Ermittlungen in Lampertheim bei einer Verkehrskontrolle festgenommen werden. Der Schreckschussrevolver, der bei der Flucht unter einem Gebüsch in der Rathausstraße versteckt worden ist, wurde zwischenzeitlich von der Polizei sichergestellt. Die beiden Männer werden sich wegen des versuchten Raubes werden demnächst vor einem Gericht verantworten müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1