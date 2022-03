Bewaffneter Raubüberfall auf Lebensmitteldiscounter - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot. Einem noch unbekannten Täter ist es am Samstagabend bei einem Raubüberfall gelungen, etwa 1.200 Euro aus einem Lebensmitteldiscounter in Sankt-Leon-Rot zu stehlen. Nach Angaben der Polizei soll der Mann den Discounter in der Straße „Im Schiff“ kurz nach 20.30 Uhr betreten haben. Nachdem er ein paar Artikel an der Kasse bezahlte, soll er plötzlich eine schwarz-silberne Pistole aus seinem Hosenbund gezogen und die Kassiererin damit bedroht haben. Dabei soll er die Frau auch angegriffen haben. Daraufhin entnahm der Täter das Geld aus der offenen Kasse und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgslos. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwas 30-jährigen, um die 1,80 Meter großen Mann mit schlanker bis normaler Figur handeln. Zum Zeitpunkt der Tat sei er mit einer schwarz/orangefarbenen Jacke, einem blauen Kapuzenpullover, einem dunklen Golf-Käppi, blauen Jeans und dunklen Sportschuhen bekleidet gewesen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter und seine weitere Flucht nach dem Überfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.