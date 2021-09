Bewaffneter Mann überfällt Bäckerei

Worms. Bei einem Überfall auf eine Bäckerei in Worms ist eine 56-jährige Mitarbeiterin von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, griff der Täter die Frau am Samstag gegen 4.40 Uhr an – gleich, als diese zur Tür hereinkam. Nachdem er die Frau gezwungen hatte, den Tresor zu öffnen, entfernte sich der Täter mit einer dreistelligen Bargeldsumme. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, heller Hauttyp, sprach mit ausländischem Akzent. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Hose, schwarze Schuhe und Handschuhe. Ein schwarzes Tuch mit weißen Tupfen hatte er um Mund und Nase gebunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06241/852-0 zu melden. red

