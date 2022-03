Bewaffnete Unbekannte bedrohen Jugendliche - Zeugen gesucht

Meckesheim. Drei Unbekannte haben am Donnerstagabend in Meckesheim unter Vorhalt von Waffen versucht eine Gruppe Jugendlicher zu berauben. Nach Angaben der Polizei hielt sich gegen 20.30 Uhr eine Gruppe junger Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren auf dem Gelände einer Bildungseinrichtung in der Schulstraße auf, als sie von drei ihnen unbekannten Personen angesprochen wurden. Diese forderten die Herausgabe von Wertgegenständen und bedrohten die Gruppe mit Waffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als die jungen Männer der Aufforderung der Unbekannten nicht nachkamen, gab einer der Täter, der eine Gaspistole mit sich führte, mehrere Schüsse in die Luft ab. Hierbei verletzte sich ein 18-Jähriger leicht. Daraufhin entfernten sich die Jugendlichen, ohne ihre Wertsachen an die Unbekannten auszuhändigen. Die Täter, welche die Gruppe noch kurzzeitig zu Fuß verfolgten, flüchteten letztendlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.