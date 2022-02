Beute mit Schockanruf

Bad Dürkheim. Telefonbetrüger haben sich am Donnerstagmittag in Bad Dürkheim mehrfach als angebliche Polizeibeamte ausgegeben – eine 81-Jährige wurde schließlich Opfer der Masche. Sie übergab den Tätern Schmuck im Wert von rund 20 000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, ging gegen 11.30 zunächst die Meldung eines 79-jährigen Mannes ein. Er war von angeblichen Polizeibeamten aus Mannheim angerufen und aufgefordert worden, eine Kaution für einen Angehörigen zu bezahlen. Dieser soll an einem Unfall beteiligt gewesen sein und nun in Haft sitzen. Der Mann bemerkte jedoch den Betrug. Im Laufe des Tages gingen weitere Meldungen über derartige Anrufe ein. Gegen 16 Uhr meldete sich eine 81-Jährige auf der Dienststelle. In ihrem Fall hatten die Täter so glaubwürdig agiert, dass die Seniorin ihnen Schmuck im Wert von ca. 20 000 Euro übergeben hatte. Die Polizei warnt vor solchen „Schockanrufen“ und bittet um Sensibilisierung im Bekanntenkreis. sapo

