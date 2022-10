Bettelbetrügerinnen verschenken Rosen gegen Spende für die Tafel - Fahndung erfolglos

Neustadt/Weinstraße. Zwei Frauen haben am Samstagmittag in Neustadt an der Weinstraße Rosen gegen eine Spende für die Tafel verschenkt. Nach Polizeiangaben wurden die Spender auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolf-Kolping-Straße Opfer von einem Bettelbetrug. Ermittlungen ergaben, dass es sich um Betrügerinnen handelte, da sie nicht von der "Tafel" beauftragt wurden. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Damen verlief erfolglos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen beziehungsweise weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/Weinstraße unter 06321/8540 in Verbindung zu setzen.