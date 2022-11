Betrunkener verursacht in Mannheim Unfall und flieht

Mannheim. Bei einem Unfall hat ein 33-jähriger am Dienstagabend in Mannheim unter dem Einfluss von Alkohol zwei geparkte Pkw beschädigt. Wie die Polizei nach ersten Ermittlungen mitteilte, kam es kurz nach 22.20 Uhr am Alten Meßplatz zu dem Unfall, worauf der betrunkene Autofahrer von der Unfallstelle floh. Der Sachschaden soll mehrere Tausend Euro betragen. Durch eine Zeugin konnte der BMW des Unfallverursachers erkannt werden. Eine weitere verständigte zwischenzeitlich die Polizei, die das Kennzeichen des Unfallverursachers ausfindig machte.

Nachdem der 33-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde, musste dieser die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Der Führerschein wurde einbehalten. Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht wird nun ermittelt.