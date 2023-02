Betrunkener schlägt in Speyer Mann mit Dubbeglas gegen Kopf

Speyer. Ein Streit zwischen zwei Betrunkenen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Speyer eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen einem 27- und einem 29-jähriger Mann zum lautstarken Streit in der Oberen Langgasse. Der Jüngere schlug im weiteren Verlauf den Älteren mit einem „Schobbeglas“ (auch „Dubbeglas“ genannt) gegen den Kopf. Dabei verletzte sich der Ältere leicht am Ohr.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von 2.08 Promille, bei dem 29-Jährigen einen Wert von 2.01 Promille. Der 27-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.