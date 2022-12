Betrunkener schlägt auf Streifenwagen in Ludwigshafen ein

Ludwigshafen. Ein alkoholisierter Mann hat am Samstag während einer Personenkontrolle auf den Funkstreifenwagen der Polizei eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten zuvor in der Ludwigshafener Innenstadt auf den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann aufmerksam. Im Rahmen der Personenkontrolle zeigte sich der Mann aggressiv und schlug auf den Streifenwagen ein. Er wurde zur Unterbindung weiterer Tätlichkeiten gefesselt und auf Grund seines Verhaltens zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. An dem Streifenwagen entstand kein Schaden. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchter "Sachbeschädigung", genauer Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel, eingeleitet.

