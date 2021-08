Bad Bergzabern. Bei einer Verkehrskontrolle in Bad Bergzabern ist ein betrunkener 46-jähriger Rollerfahrer ohne Führerschein erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 46-Jährige gegen 19.10 Uhr in der in der Königstraße von Beamten gestoppt. Die Kontrolle ergab, dass der Roller schneller als 50 km/h fährt und der Fahrer mit rund 0,56 Promille unterwegs war. Außerdem besaß der 46-Jährige keine Fahrerlaubnis zum Führen des Rollers.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1